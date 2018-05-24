67 مليون جنيه إجمالي مبيعات القابضة الغذائية بأهلا رمضان

ياميش رمضان

محمد مجدي:



أكد مصدر حكومي مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ "المال"، أن حجم مبيعات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المشاركة في معرض "أهلا رمضان"، بلغ نحو 67 مليون جنيه.



كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، افتتح معرض "أهلا رمضان" المقام في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلي 31 مايو الجاري، بتخفيضات من 15 إلي 20٪ على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة حوالي 260 شركة من القطاعين العام، والخاص، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ويفتتح المعرض أبوابه من الحادية عشر صباحا وحتي العاشرة مساء.



وقال المصدر إن تلك المبيعات موزعة على الشركات الحكومية المشاركة، والتي تتبع وزارة التموين، ومن بينها الشركة المصرية لتسويق الأسماك، شركتا المصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركتا الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والشركة العامة للمخابز، وشركة الزيوت والصابون، والشركة المصرية لتسويق الأرز.



وأوضح أن من أهم الأصناف التي يقبل عليها المستهلكون في المعرض منتجات الياميش، ويبلغ سعر نصف كيلو اللوز المقشر55.25 جنيه، وربع كيلو بندق مقشر 39.10 جنيه، والقراصية ربع كيلو21.05 جنيه، والمشمشية ربع كيلو 21.69 جنيه، والتمر هندي زنة 400 جرام 30.20 جنيه، والزبيب زنة ربع كيلو 24.30 جنيه، كما تتراوح أسعار البلح من 10 إلي 55 جنيها، ولفة قمر الدين السوري 28.25 جنيه.



ولفت إلي أنه فيما يتعلق بأسعار اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بـ 60 جنيها، واللحوم السوادنية 85 ، والدواجن 19، كما يعرض كيلو السمك البلطي البلدي بسعر 22 جنيها والبوري 40 وماكريل مجمد ياباني 25، والمكرونة الفيليه 22، والتونة المفتتة 11 ، والقطع 21.