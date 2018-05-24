ترانسيند تطرح أقراص تخزين بتقنية الخلايا ثلاثية الأبعاد‎

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سمية كمال



كشفت اليوم ترانسيند (Transcend)، الشركة العاملة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة والمنتجات الصناعية، عن قرص التخزين الجديد MTE110S PCIe NVMe M.2 من نوع SSD المزود بواجهة التوصيل PCIe من الجيل الثالث Gen3 x4 ومدعم بمعيار NVMe لإطلاق العنان لأداء غير مسبوق.



ويستهدف القرص الجديد شريحة المستخدمين من هواة الألعاب ومنتجي الميديا الرقمية، إذ يحتاج هؤلاء إلى معالجة مستمرة لكميات هائلة من البيانات دون أي تباطؤ.



ويعتمد القرص الجديد على تقنية الخلايا ثلاثية الأبعاد 3D NAND التي لا توفر سرعة كبيرة في نقل ومعالجة البيانات فحسب، بل وتوفر أيضا دقة لا نظير لها.



أداء غير مسبوق مع التطبيقات المتطورة



تمت الاستفادة في القرص الجديد من بروتوكول NVMe 1.3 وواجهة التوصيلPCIe من الجيل الثالث، وبالتالي فإنه يستخدم أربع مسارات لإرسال واستقبال البيانات مما ينتج عنه أداء يصل إلى 1800 ميجابايت في الثانية للقراءة و 1500 ميجابايت في الثانية للكتابة. وذلك لأن تقنية الخلايا ثلاثية الأبعاد 3D NAND المستخدمة في MTE110S تعطي سرعة أكبر في القراءة والكتابة وذلك بالمقارنة بتقنية الخلايا ثنائية الأبعاد 2D planar NAND، وهو ما يمنح القرص أداء وقوة تحمل أعلى من بقية الأقراص الصلبة المختلفة.



قوة في الأداء يمكن الاعتماد عليها



يتميز القرص الصلب الجديد MTE110S من ترانسيند بالعديد من المميزات، حيث أنه يعتمد على فلاش ميموري من نوع TLC NAND لأداء فائق، حيث يقوم بتسريع أداء الكمبيوتر، وفي نفس الوقت فإنه فائق الصغر من حيث الحجم، كما أنه مصمم بتقنية LDPC (Low-Density Parity Check) coding ومزود بتقنية ECC (Error Correcting Code) المدمجة التي تعمل على تصحيح الكود بشكل تلقائي، وهو ما يجعلك قادراً على استخدام الجهاز بمنتهى السلاسة حتى في حالة استخدام كل قدراته. ولضمان أكبر قدر من الاستقرار والتحمل في تشغيل التطبيقات فقد تم الأستعانة أيضا بآلية dynamic thermal throttling mechanism الحرارية للمحافظة على عمر القرص الصلب والبيانات المسجلة عليه من التلف بسبب الحرارة.



ولضمان أعلى مستوى من الجودة، تخضع الأقراص الصلبة من ترانسيند لاختبارات صارمة في جميع مراحل الإنتاج، بما في ذلك اختبارات الاهتزاز والحرارة والرطوبة والسرعة والوظائف.



حزمة برامج خدمية سهلة الاستخدام



توفر ترانسيند مع القرص الجديد برامج SSD Scope و SSD Scope Pro المصممة للتأكد من سلامة قرص التخزين وقياس أدائه وصيانته ببساطة فائقة. وتحتوي البرامج على العديد من المزايا مثل مراقبة حالة وسلامة القرص عبر تقنية (S.M.A.R.T)، كما تتيح البرامج أوامر قص البيانات (TRIM) لتحسين سرعة الكتابة، وتحديث برنامج تشغيل القرص، ونقل البيانات من قرص التخزين القديم إلى القرص الجديد عبر خطوات سهلة وبسيطة.