«مصر» يضخ 200 مليون جنيه شهريًا لمتناهى الصغر

المال- خاص



قال شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن مصرفه يسير بشكل جيد فى تمويل المشروعات متناهية الصغر ويصل التمويل الشهرى للقطاع نحو200 مليون جنيه

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن حجم محفظة تمويل القطاع بلغت 1.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التوسع .

يشهد قطاع متناهى الصغر اهتمامًا متزايدًا من البنوك، والقطاع المالى غير المصرفى، عقب صدور القانون المنظم للقطاع وإطلاق البنك المركزى مبادرة لاحتساب تمويلات البنوك للمشروعات متناهية الصغر ضمن نسبة %20 التى فرضها فى وقت سابق .

يرتفع سوق متناهى الصغر فى مصر عن 11 مليار جنيه تمويلات من قبل البنوك والشركات والجمعيات لأكثر من مليونى عميل، ويعتزم البنك المركزى رفع تمويلات البنوك ضمن القطاع إلى 30 مليار جنيه خلال 4 أعوام .

فى سياق متصل أوضح البحيرى، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت لتسجل 9.4 مليار جنيه، بينما كان البنك يستهدف زيادتها إلى 9 مليارات فقط نهاية يونيوالمقبل، بينما وصلت تمويلات البنك للمجمعات الصناعية 50 مليون جنيه .

ووقع بنك مصر بروتوكول تعاون، مع شركة مدينة دمياط للأثاث لتمويل ورش الأثاث الصغيرة، كما وقع بروتوكولات مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل المجمعات الصناعية .

قال البحيرى، فى تصريحات سابقة، إن خطة بنك مصر تعتزم زيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 45 مليار جنيه بحلول 2020 .



