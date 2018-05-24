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بنـــوك
3.7 مليار جنيه قروض البنك الأهلى للإسكان الاجتماعى
الخميس 24 مايو 2018 11:52 ص
كريم سوس
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كريم سوس
سهير محمد
كشف كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، عن أن إجمالى محفظة تمويل الاسكان الاجتماعى ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لمتوسطى ومحدودى الدخل، بلغت حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل الماضى 3.786 مليار جنيه، بإجمالى 32 ألف وحدة سكنية.
قال سوس فى تصريح لـ«المال»، إن هناك 2000 طلب لتمويل وحدات سكنية تحت الدراسة، بقيمة تصل إلى 1.500 مليون جنيه، قيمة الوحدة بين 70 إلى 80 ألف جنيه.
أضاف سوس أن البنك يتلقى شهرياً 3000 طلب من صندوق التمويل العقارى، موزعة بين المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد ملفات تخص التمويل مشروع دار مصر.
أوضح سوس أن البنك لا يخطط لطرح برامج لتمويل السيارات المستعملة، وكان البنك المركزى قد أعلن عن البدء فى صرف الشريحة الثانية من المبالغ المخصصة لمبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه لكل شريحة.
كشفت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عن حصص البنوك وشركات التمويل العقارى العاملة ضمن الشريحة الأولى لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بإجمالى تمويلات بلغت 10.8 مليار جنيه، مقدمة إلى 119 ألف عميل، منذ انطلاق مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى بفائدة مخفضة منذ بداية 2014.
احتل بنك التعمير والإسكان المرتبة الأولى بإجمالى تمويلات بقيمة 3.496 مليار جنيه لعدد 41805 عملاء، يليه البنك الأهلى بإجمالى تمويلات بقيمة 2.425 مليار جنيه، مقدمة إلى 26 ألف عميل، ثم بنك مصر بإجمالى تمويلات بقيمة 2.262 مليار جنيه، مقدمة 23815 عميلا، ثم بنك القاهرة بقيمة 926 مليون جنيه، مقدمة إلى 11800 عميل.
جاء بنك التنمية الصناعية والعمل فى المرتبة الخامسة، بإجمالى تمويلات 383 مليون جنيه، مقدمة إلى 3715 عميلا، يليه النبك التجارى الدولى بإجمالى تمويلات 248 مليون جنيه، مقدمة إلى 2535 عميلا، ثم البنك المصرى الخليجى بتمويلات 196 مليون جنيه، إلى 1781 عميلا، ثم البنك العربى الأفريقى بتمويلات 181.424 مليون جنيه مقدمة إلى 1781 عميلا.
فيما احتل بنك بلوم المرتبة التاسعة بإجمالى تمويلات 107 ملايين جنيه، مقدمة إلى 1110 عملاء، ثم بنك الاستثمار العربى بتمويلات 92.250 مليون جنيه، لعدد 1075 عميلًا، ثم بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» بتمويلات بلغت 88 مليون جنيه، مقدمة إلى 901 عميل، ثم بنك المصرف المتحد بتمويلات بلغت 80 مليون جنيه، لعدد 780 عميلًا، ثم بنك الاتحاد الوطنى بقيمة 57 مليون جنيه إلى 589 عميلا، يليه البنك العقارى 48 مليون جنيه إلى 446 عميلا، ثم بنك قطر الوطنى - الأهلى بقيمة 17.5 مليون جنيه، مقدمة إلى 150 عميلًا، ثم بنك الكويت الوطنى بتمويلات بقيمة 4.195 مليون جنيه، إلى 36 عميلا.
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