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استثمار
وزير قطاع الأعمال يجيب على أهم تساؤلات «المصرية للاستثمار المباشر»
الخميس 24 مايو 2018 11:29 ص
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
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خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
أحمد عاشور وشريف عمر وأحمد علي
استعرض خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال السحور الذى نظمته الجميعة المصرية للاستثمار المباشر، خطط طرح الشركات الحكومية التى من المقرر أن تنطلق يونيو المقبل، وآليات التعامل مع الشركات التى آلت ملكيتها مرة أخرى للدولة من عقود الخصخصة.
خلال السحور دارت المناقشات عن دور القطاع الخاص فى برنامج الطروحات ومستهدفات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورؤية الوزارة، فى إعادة هيكلة الشركات بعيداً عن الطرح فى البورصة، وكيفية التعامل مع تنفيذ أحكام بطلان عقود الخصخصة.
قال عبدالله الأبيارى، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الحكومة لديها خطة لزيادة معدلات النمو إلى %6، لافتاً إلى أن تلك المعدلات تحتاج لمساندة قوية من القطاع الخاص، لا سيما من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى نجحت خلال العامين الماضيين، فى مضاعفة أعمالها، مقارنة بالشركات العملاقة.
طالب الإبيارى من الوزير الكشف عن الدور المتوقع للقطاع الخاص فى برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، وكيفية المساهمة بشكل فعال.
قال بدوى إن الحكومة تهدف من برنامج الطروحات الحكومية إلى فصل الإدراة عن الملكية، فى سبيل تحويلها لإدارة محترفة، تحقق المزيد من المكاسب والأرباح لتلك الشركات، بعيدًا عن أى اعتبارات سياسية، أو اجتماعية، تؤثر على مالكى الشركة.
يُذكر أن الحكومة قد أعلنت فى مارس الماضى، عن قائمة طروحات حكومية بالبورصة تضم 24 شركة منها 14 تطرح لأول مرة، و9 شركات مقيدة بالفعل فى جداول البورصة، وتتبع الشركات المحتمل طرحها قطاعات البترول والبتروكيماويات، والخدمات اللوجيستية، والمالية، والقطاع العقارى، والصناعة.
أضاف أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تكون جاهزة للقيد فى البورصة خلال أيام قليلة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات تسعى لتنفيذه بشكل منظم، وسريع فى آن واحد.
أفصح وزير قطاع الاعمال العام، عن بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يونيو المقبل، بحصص بين 15 – %30، مشيرًا فى الوقت نفسه أن شركة «إنبى» بداية الطروحات الأولية الحكومية بالبورصة، تليها شركة «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، مرجعًا ذلك إلى أن “إنبي” أخذت خطوات فى طريق الطرح منذ عام ونصف العام تقريبًا.
قال بدوى، إن الجميعة العمومية لشركتى الشرقية للدخان ومصر للألومنيوم تنعقد يوم 27 مايو الجارى، لتحديد نسب المقرر طرحها فى البورصة.
ووجه باسل رشدى، المدير العام رئيس قطاع الاستثمار بشركة نايل كابيتال، تساؤلًا لوزير قطاع الأعمال العام، عن طبيعة فئات المستثمرين المستهدفين من الطرحين سواء كانوا عرب، أو أجانب، أو مصريين، وحجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة، وتطورات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
رد خالد بدوى، وزير قطاع الاعمال العام، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى جذب الفئات المختلفة من المستثمرين، أجانب، أو محليين، ويهدف البرنامج لتوسيع قاعدة الملكية بجانب خلق حالة من التركيز على البورصة المصرية.
قال بدوى، فيما يتعلق ببرنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، إن عدة شركات يمكن تعظيم العوائد منها، من خلال إعادة هيكلتها من خلال تعظيم الاستفادة من الشركات التى تمتلك مزايا تنافسية، ويوجد قطاعات تحتاج لخلق “موديل جديد”، وتغيير النشاط، أو إضافة أنشطة جديدة لها، أو دمج الشركات التابعة المتشابهة فى كيان قابض واحد.
شدد الوزير، على أن الحكومة تؤمن بأهمية وجود القطاع الخاص، فى عملية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات الحكومية، وتحقيق هدف فصل الإدارة عن الملكية، وتطبيق السياسة الاحترافية فى تلك الشركات.
وجه هانى توفيق، العضو المنتدب لشركة أكيومن بى بى لإدارة الأصول، سؤالًا للوزير، عن أهمية فض الاشتباك فى ملف الشركات العائدة للدولة، عقب صدور أحكام بطلان الخصخصة، قبل دعوة المستثمرين للدخول فى مشاريع جديدة، وضرورة وجود الإرادة السياسية لحل أزمة قطاع الأعمال العام، والاستفادة من كثرة العاملين به، وإعادة هيكلتها.
تسأل توفيق بشأن آليات وطبيعة التنسيق بين الجهات الحكومية المالكة للشركات، محل الطرح بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
كشف وزير قطاع الاعمال العام، عن أن الحكومة تسير بخطى ثابتة فى حل ملف الشركات العائدة للدولة، ونجحت منذ شهرين فى إنهاء أزمة 3 شركات من 7 شركات الصادر بحقهم أحكام قضائية ببطلان خصخصتهم.
أوضح بدوى، أن الحكومة مهتمة بضرورة إنهاء الملفات الخاصة بالشركات العائدة للدولة، مشددًا على اعتزام الدولة فض التشابك فى 4 الشركات المتبقية، والصادر بحقها أحكام بطلان خصخصة خلال العام الجارى.
قال بدوى إن جميع أحكام الخاصة بالخصخصة صادرة عن قاض واحد، مؤكداً أن الدولة تحترم الأحكام القضائية، لكنها غريبة، ويوجد فتوى من مجلس الدولة باستحالة تنفيذها، وعدد الشركات التى آلت للدولة لا تمثل ظاهرة، فهى 7 شركات من إجمالى 250 شركة.
فيما يتعلق بوجود الإرادة السياسية، أكد وزير قطاع الأعمال، أن المسئولين بالدولة، على رأسهم رئيس الجمهورية، مهتمين بإصلاح قطاع الأعمال العام، وتطويره بالشكل الذى يسمح بتعظيم الإيرادات وأرباح القطاع.
أشار بدوى، إلى أن العمالة لم تكن المشكلة الأساسية فى قطاع الأعمال العام، ويجب التفرقة بين العمالة الفنية، ونظيرتها الإدارية، مؤكدًا أن المشكلة تكمن فى الإدارة ذاتها، مشيرًا إلى أنه حال تواجد إدارة محترفة بشركات قطاع الأعمال، فإنها لن تتكبد تلك الخسائر المحققة فى الوقت الراهن.
تابع: “صناعة الغزل والنسيج تُعانى من نقص العمالة الفنية، رغم وجود 60 ألف موظف إدارى بالقطاع، ومعدات وآلات متهالكة، صنعت منذ مئات السنين، واكتشف وجود بعض الماكينات تعمل منذ 1887، واقترحنا وضعها فى متحف أثرى بدلاً من تشغيلها”.
ألمح الوزير، فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المالكة للشركات الحكومية المحتمل طرحها بالبورصة، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة والمسئولة عن إدارة البرنامج تقوم بعملية التنسيق والتنظيم بشأن 24 شركة المحتمل طرحها.
عن التعاون مع بنوك الاستثمار، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية طلبت من بنوك الاستثمار عروضاً مالية، وفنية، بشأن إدارة الطروحات المحتلمة، بالتنسيق مع بنك الاستثمار الحكومى NI كابيتال، ووزارة المالية.
أضاف بدوى، أن الحكومة تسعى إلى مشاركة الأطراف العاملة بمجال تغطية وترويج الاكتتابات فى البرنامج الحكومى للطروحات بالبورصة.
قال الوزير فى تصريحات للصحفيين، إن وزارته أبرمت تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية، التى عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار، بسعر 6 جنيهات للدولار، وليس بالسعر الحالى البالغ 18 جنيهًا.
يشار إلى أن الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية، «بنك فيصل وآل شتا»، والتسوية تتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب، وهيئة المجتمعات العمرانية، عبر مقاصة حكومية.
أكد أن التسوية التى أبرمتها الدولة بخصوص المراجل البخارية، أول حالة يتم الإعلان عنها لشركات عادت ملكيتها للدولة، منذ بطلان عقود الخصخصة عام 2011.
أضاف بدوى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، على جدولة مديونية بقيمة 35 مليون دولار، مستحقة على شركة عمر أفندى، التى تم بطلان خصخصتها.
أكد الوزير أن الصندوق السيادى الذى تعتزم الدولة تأسيسه، لن يقوم بإدارة شركات قطاع الأعمال العام، لكنه من حقه التقدم بعروض لشراء أصول تابعة للوزارة، مثل أى مستثمر خاص، ومن حق الوزارة القبول أو الرفض.
تابع الوزير، أن وزارته تمكنت من تحقيق صافى أرباح خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، بلغت 8 مليارات جنيه.
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