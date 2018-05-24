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اتصالات وتكنولوجيا
100 شركة تكنولوجيا تقدمت لبرنامج دعم الصادرات
الخميس 24 مايو 2018 11:14 ص
ايتيدا
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هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
محمود جمال
تقدمت 100 شركة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للانضمام إلى الدورة الثامنة من برنامج دعم الصادرات المصرية «Export IT»، منذ انطلاقه فى 23 أبريل الماضى بميزانية 50 مليون جنيه.
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن يوم 10 مايو الجارى كان آخر يوم لتقديم طلب الانضمام للبرنامج.
وأوضح لـ«المال» أن الشركات تحصل على دعم مالى مباشر بموجب البرنامج، تتراوح نسبته بين 10 و%20 من قيمة المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية التى يتم تصديرها بقطاعات التصميم الإلكترونى، وحلول الصحة الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، وتطبيقات التجارة الإلكترونية.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة وافق على زيادة ميزانية البرنامج لهذا العام بنسبة %25، بعد عرض ميزانية إيتيدا على مجلس النواب للتصديق عليها، وذلك بغرض توسيع قاعدة المستفيدين، ومواكبة التطور والنمو الذى يشهده القطاع، خاصة مع وصول حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات فى 2017 إلى 3.3 مليار دولار.
ومن المقرر أن تحصل الشركات التى تقوم بتصدير خدماتها من المناطق التكنولوجية الجديدة، على دعم إضافى خلال العام الحالى بنسبة %5، ليصل إجمالى الدعم المقدم لكل شركة ينطبق عليها هذا الشرط إلى 3 ملايين جنيه.
ويقدر عدد الشركات المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقه فى 2010 نحو 155 شركة مصرية، بإجمالى دعم بلغ 230 مليون جنيه.
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