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سيـــاســة
الداخلية تعلن مقتل مسجل خطر هارب من حكمين بالإعدام و15 مؤبد
الخميس 24 مايو 2018 02:57 ص
جهود وزارة الداخلية
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جهود وزارة الداخلية
عزت العاصى
كشف مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن أجهزة الأمن بالإسماعيلية، تمكنت من القضاء على مسجل خطر محكوما عليه فى 18 قضية جنائية، ومعه معاونه، فى منطقة السحر والجمال بمركز التل الكبير.
وأوضح المسؤول عبر بيان منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك أن هناك معلومات توافرت لقطاع الأمن العام باتخاذ الشقى خطر، "سلامة سالم سلمى سلامة - 27 عاما"، مقيم بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى 13 قضية ومحكوم عليه فى 18 جناية "2 حكم بالإعدام، 15 حكما مؤبدا، حكم بالسجن 13 سنة"، منطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية مشتركة من قطاعى الأمن العام والأمن المركزى، ومديرية أمن الإسماعيلية لاستهدافه وضبطه، ولدى شعوره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته ما أدى إلى مصرعه وأحد معاونيه "جار تحديده"، وعثر بجوار الشقى خطر ( رشاش متعدد،2 شريط طلقات، 260 طلقة من ذات العيار، بندقية آلية، 9 خزينة، 250 طلقة من ذات العيار، طبنجة CZ ،3 خزينة، 9 طلقات من ذات العيار،1,250 كجم من مخدر الهيروين، 5 ميزان حساس، 10 هواتف محمولة، دراجة نارية دون لوحات معدنية، مبلغ مالى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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