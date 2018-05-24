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الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى السبت.. وأمطار على هذه المناطق
الخميس 24 مايو 2018 01:18 ص
الطقس
أخر الأخبار
الطقس
عزت العاصى
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بجميع أنحاء الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة خلال لقائهِ ببرنامج "ساعة من مصر"، الذى يعرض على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن طقس الخميس يشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة، وتحسنًا ملحوظًا.
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض على السواحل الشمالية الغربية، ومن درجة إلى درجتين على الوجه البحرى والقاهرة، لافتا إلى أن حجم الأمطار المتوقعة، الجمعة، من خفيفة إلى متوسطة، وستكون على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة.
وتوقع عبدالعال أن حالة الطقس ستشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة حتى تصل يوم السبت المقبل لـ35 درجة.
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