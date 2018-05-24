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سيـــاســة
بدأها مستقبل وطن.. هل يمنح الاندماج قبلة الحياة للأحزاب؟
الخميس 24 مايو 2018 12:57 ص
النائب محمود سعد
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النائب محمود سعد
عزت العاصى
بادر حزب مستقبل وطن بإعلان اندماجه مع جمعية من أجل مصر فى كيان سياسى ضم عددا كبيرا من النواب والقيادات السياسية والحزبية الشابة، فى خطوة وصفها الحزب بالاستجابة السريعة لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة خلق كيانات سياسية وأحزاب قوية.
وفى أول تصريح له بعد اختياره أمينا عاما لأمانة المهنيين بحزب مستقبل مصر، قال النائب محمود سعد إن توصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطت قبلة الحياة للحياة الحزبية في مصر.
وأشار إلى ضرورة العمل علي وضع أكبر وأفضل تصور بهدف تحقيق جميع الخطط المستهدفة من قبل الحزب وتحقيق برامجه.
وأضاف "سعد" أن أمانة المهنيين لها أهمية كبيرة داخل أمانات الأحزاب من خلال الدور المحورى عبر تعاملها مع جميع النقابات المهنية على مستوى الجمهورية، كما تعد المفرخة الأولى لاكتشاف وثقل وتأهيل القيادات الشبابية من أعضاء النقابات المهنية الراغبين في العمل السياسى.
وأوضح سعد فى تصريحات خاصة أن أمانته تقوم باكتشاف الكوادر القوية التى تجيد العمل وتقوم بجزبها واستقطابها وتجهيزها لتقديمها ككوادر حزبية تمهيدا لترشيحها على قوائم الحزب في الانتخابات، سواء كانت محلية أو نيابية.
وأوضح سعد أن فكرة اندماج الأحزاب المصرية في كيانات قوية سياسيا قد طفت علي سطح المشهد السياسى بعد أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود كيانات حزبية وسياسية قوية.
وعقد حزب مستقبل وطن سلسلة لقاءات واجتمعات بهدف الوقوف على أفضل الكوادر السياسية التي تستطيع أن تكون إضافة له.
وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن عن اندماجه مع جمعية من أجل مصر بهدف إثراء الحياة الحزبية من خلال تكوين كيان قوى بقيادات تثرى العمل السياسي والاستفادة من الخبرات المختلفة وتكوين ظهير سياسى قادر على طمأنه الشعب المصرى، بأنه أصبحت هناك حياة حزبية مستقرة بعيدا عن الأحزاب الكرتونية واستقطاب جميع الأسماء الفاعلة فى العمل العام بهدف التشكيل النهائي للأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بعد الاندماج.
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