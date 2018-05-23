مكاسب 4 بورصات بقيادة أبوظبي وهبوط دبي والكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع 4 مؤشرات بقيادة بورصة أبوظبى، وسط تداولات متواضعة بسبب الصيام، وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة منها دبى والكويت.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال أبوظبى العام قفز بأكثر من 1.3% ليتجاوز 4586 نقطة مع صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 4.3%، وسعر سهم بنك أبوظبي التجاري 2.2%.



وارتفع مؤشرا بورصتى الدوحة والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 9000 نقطة وصعد سعر سهم بنك قطر الإسلامي 1.5% وسعر سهم شركة صناعات قطر 0.2 % - و1267 نقطة على الترتيب.



وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 5 نقاط فقط ليتقدم إلى حوالى 16663 نقطة غير أنه هبط بحوالى 9.3% منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في 26 أبريل الماضى.



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.9% ليسجل حوالى 2947 نقطة بسبب مبيعات لجني الأرباح، لتنتهي مكاسب استمرت يومين بعد قرار الحكومة إصدار تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لمستثمرين ومتخصصين.



وانخفض سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.5% ليصل إلى 5.2 درهم، وتلقت الأسهم العقارية على وجه الخصوص دعما من قرار تأشيرات الإقامة، كما تراجع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9% بعد أن صعد حوالي 7% في الجلسة السابقة بعد إعلان البنك أنه وافق على شراء دينيزبنك التركي مقابل 3.2 مليار دولار.



وارتد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.7 % لينزل إلى حوالى 4718 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت حوالى 0.5 % لينخفض إلى حوالى 4557 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند حوالى 8039 نقطة مع انخفاض 98 من 181 سهما جرى تداولها أثناء الجلسة.



وهبط سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري 3.7 % وكان السهم قفز 6.1 % يوم الأحد بعد أن أعلنت الشركة عن اتفاقية مع شركة البلاد كابيتال لبيع 90 وحدة سكنية مقابل 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).



وانخفض سعر سهم بنك الراجحي 0.6 % لينزل إلى 82.8 ريال (22.1 دولار) بعد أن خفضت مؤسسة مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم مصرف الراجحي إلى 90.5 ريال من 92 ريالا وأبقى على تقييمه للسهم عند توصية ”بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية“.



وخسر أيضا سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق البتروكيماويات، 0.6 % بعد مكاسب بلغت حوالي 3 % في الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط بفعل زيادة محتملة في إنتاج منظمة أوبك.



ولكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، ارتفع سعره بحوالى 1.6 % بينما صعد سعر سهم شركة دار الأركان 1.8 % وزاد سعر سهم مجموعة شاكر لإنتاج وتوزيع الأجهزة المنزلية 3.6 % ليصل إلى 11.1 ريال، مع ارتفاع حجم التداول إلى أعلى مستوياته منذ مارس من العام الماضى.