وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف

رويترز



نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء قولها إن الوزير سيرجي لافروف يعتزم زيارة كوريا الشمالية.



وقالت المتحدثة إنه سيجري الاتفاق لاحقا على مواعيد الزيارة. وكان موقع (آر.بي.سي) الإخباري ذكر أن لافروف سيتوجه إلى كوريا الشمالية يوم 31 مايو.



وهذا يعني أن زيارة لافروف ستأتي قبل قمة مرتقبة في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأثار ترامب أمس الثلاثاء شكوكا حول إمكانية عقد القمة المقررة يوم 12 يونيو.



وتعتبر روسيا حليفا لكوريا الشمالية لكنها دعمت عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.