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عقـــارات
مصر إيطاليا العقارية تستحوذ على أرض جديدة بالعاصمة الإدارية
الأربعاء 23 مايو 2018 07:43 م
مصر إيطاليا العقارية تستحوذ على أرض جديدة بالعاصمة الإدارية
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مصر إيطاليا العقارية تستحوذ على أرض جديدة بالعاصمة الإدارية
بدور إبراهيم
فى إطار ثقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والنجاحات المستمرة لشركة مصر إيطاليا العقارية وحرصها على أن تكون جزءًا من التوسعات المستمرة التى تقوم بها الدولة، استحوذت الشركة على أرض جديدة بالعاصمة الإدارية والتى تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قِبل العاصمة الإدارية.
وجاء هذا الاستحواذ بعد التقدم بطلب شراء أرض بمساحة 110 فدادين بقيمة 1.617 مليار جنيه مصرى، باستثمارات مبدئية تقدر بـ9 مليارات جنيه مصرى، وجارٍ الآن مخاطبة أكبر المكاتب الاستشارية والتصميمات المعمارية العالمية للبدء فى العمل على قدم وساق فى هذا المشروع.
يأتى شراء هذه الأرض ليكون الإضافة الثانية لمحفظة شركة مصر إيطاليا العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد النجاح الكبير التى حققته الشركة خلال العام الماضى بطرح مشروعات جديدة بمفاهيم متميزة.
الجدير بالذكر أنه تم طرح مشروع IL BOSCO بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط في التصميمات والأساليب المعمارية الجديدة المستخدمة، وبالإضافة إلى تقديم مفهوم Vertical Forest الذى يعتبر طفرة فى عالم العقارات. لقى مشروع IL BOSCO صدى فى السوق العقارية المصرية التى تؤكد جدية وجدارة شركة مصر إيطاليا العقارية فى تقديم مدينة متكاملة، في واحدة من أكثر الأماكن الاستراتيجية بمصر والشرق الأوسط.
العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
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