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بنـــوك
بنك مصر يبيع 100 مليون دولار من قرض هيئة البترول
الأربعاء 23 مايو 2018 06:20 م
بنك مصر
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بنك مصر
سيد بدر
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه قام ببيع 100 مليون دولار من التمويل الذي يرتبه للهيئة العامة للبترول لعدد 8 بنوك محلية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القرض تبلغ قيمته 550 مليون دولار وقام البنك بترتيبه بالاشتراك مع البنك الأهلي والتجاري الدولي والقاهرة لسداد مستحقات الشركات الأجانب بقطاع البترول.
في السياق نفسه قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه قرر المشاركة بحصة تتراوح بين 35 و40 مليون دولار في قرض للهيئة العامة للبترول يرتبه بنك مصر.
وأشار، في تصريحات، لـ"المال"، إلى أن البنك يسعى، الفترة المقبلة، للتوسع في أنشطته المصرفية وضخ التمويلات بقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في التمويلات الكبرى بالسوق في إطار خطته التوسعية.
واستطاع البنك تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضى، على مستوى جميع الأنشطة المصرفية، ليرتفع إجمالى النشاط من 8.6 مليار جنيه بنهاية 2016 إلى 20 مليارًا بنهاية 2017، بمعدل نمو صافى 132.5%.
وحقق أرباحًا بنهاية 2017 تصل إلى 500 مليون جنيه واستخدمها في خفض الخسائر المرحّلة من 1.3 مليار جنيه إلى 800 مليون جنيه، ويعتزم تحقيق مضاعفة ربحيته خلال العام الحالي والتخلص من بعض الأصول لسد فجوة الخسائر وتحقيق أرباح مرحّلة لأول مرة.
وأوضح فهمي أن البنك كان قد طلب وديعة مساندة من البنك المركزي لتدعيم مركزه المالي والتخلص من الخسائر المرحّلة استعدادًا للانطلاق وزيادة رأسماله البالغ حتى الآن 500 مليون جنيه فقط، إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن، قائلًا "قد نحصل عليها واحتمال لا".
بنك مصر
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