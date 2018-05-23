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رياضة
على قميص الأرسنال.. راوندا تروج للسياحة والاستثمار
الأربعاء 23 مايو 2018 06:06 م
أرسنال 999
أخر الأخبار
أرسنال 999
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
وقع نادي أرسنال الانجليزي، عقد رعاية لقميصه مع دولة رواندا، وبموجب الاتفاق سيروج النادي الانجليزي الذي يعد بين الأكبر في العالم للسياحة والاستثمار وكرة القدم في الدولة الواقعة شرق إفريقيا لمدة 3 سنوات.
وبحسب بيان من مجلس تنمية رواندا (وكالة حكومية)، اليوم الأربعاء، سيظهر شعار "زوروا راوندا" على الكم الأيسر من قميص النادي في جميع مباريات الفريق الأول، وتحت 23 سنة، وفريق السيدات.
وسيزور لاعبو أرسنال رواندا، وكذلك سيستضيف النادي معسكرات لدعم تطوير اللعبة في البلد التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
وقالت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي للمجلس -في البيان الذي نقلته "بلومبرج"- إن الوكالة سعيدة بالشراكة مع أرسنال لعرض "جمال بلدها وحيوتها"، وتابعت: "زوروا رواندا واكتشفوا سبب كوننا ثاني أسرع اقتصاد في إفريقيا نمواً".
يعتبر نادي أرسنال الذي يتخذ من لندن مقراً له سادس أكبر ناد لكرة القدم في العالم، وحقق إيرادات بلغت 488 مليون يورو (572 مليون دولار) في موسم 2016 - 2016 ، وفقاً لشركة Deloitte LLP، وهي مدرجة في بورصة NEX في لندن وتبلغ قيمتها السوقية 2.9 مليار دولار، الملياردير الأمريكي ستان كروينك، مالك نادي لوس أنجلوس رامز الوطني لكرة القدم، هو المساهم الأكبر.
من جهته، قال نادي أرسنال، الذي لم يعلن عن التفاصيل المالية للصفقة، في بيان، إن قميصه يُشاهد 35 مليون مرة في اليوم على مستوى العالم، وتدفع شركة "طيران الإمارات" 40 مليون دولار في الموسم لتكون راعياً رئيسياً للقميص في اتفاق ينتهي في العام المقبل، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى رواندا 1.3 مليون زائر في عام 2017، والقطاع مسئول عن 90 ألف وظيفة ويعتبر أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد.
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