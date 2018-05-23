القلعة تحصل على مهلة جديدة لتقديم دراسة القيمة العادلة للسهم

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها منحت شركة القلعة للاستشارات المالية، شهرًا إضافيًا لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم.



وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الشركة تقدمت بمبررات تتضمن اعتذار أكثر من مستشار مالى مستقل لإعداد الدراسة خلال الفترة المحددة نظراً لتنوع أنشطة الشركة وتوزيعها الجغرافى.



وطلبت الهيئة، من الشركة فى 24 إبريل الماضى، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقليين المقيدين بسجلاتها لإعداد الدراسة وتقديمها خلال شهر من تاريخه.



وأكدت الهيئة أنها قبلت مبررات الشركة ومنحتها مهلة شهر إضافى من تاريخه مع مراعاة عطلة عيد الفطر المبارك.