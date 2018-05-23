الرقابة المالية تطالب النصر للحاصلات بدراسة عادلة للسهم

هيئة الرقابة الإدارية

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها طلبت من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية إعداد دراسة قيمة عادلة على خلفية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة الماضية.



وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية أنها طلبت من الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقليين المقيدين بسجلاتها لإعداد الدراسة وتقديمها خلال شهر من تاريخه مع مراعاة عطلة عيد الفطر المبارك.



وتابع البيان أن طلب إعداد الدراسة يأتى فى إطار ملاحظة الهيئة تطور سعر تداول أسهم الشركة خلال الفترة من 21 فبراير إلى 20 مايو 2018.



وتخول قواعد القيد والشطب الهيئة العامة للرقابة المالية طلب الشركات المدرجة بدراسة قيمة عادلة للسهم فى حالة وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع.