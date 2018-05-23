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بورصة وشركات
برايم يحدد القيمة العادلة لسهم أوراسكوم عند 206.9 جنيه
الأربعاء 23 مايو 2018 05:15 م
برايم القابضة للاستثمارات المالية
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برايم القابضة للاستثمارات المالية
مصطفى طلعت
حدد بنك الاستثمار "برايم"، القيمة العادلة لسهم أوراسكوم كونستراكشون، القيمة العادلة عند 206.9 جنيه بزيادة قدرها 27.8%، عن السعر الذي يتداول به بالبورصة عند 161.9 جنيه.
وارتفعت الأرباح المجمعة للشركة 11% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 35 مليون دولار مقابل 31.5 مليون في الربع المماثل من 2017، في حين تراجعت الإيرادات إلى 756.8 مليون دولار، مقابل 1.06 مليار دولار الفترة المقارنة.
وأكد "برايم" -في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"- أن إيرادت أعمال منطقة الشرق الأوسط قد تحسنت خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 64.4% مقابل 55.8% الربع المماثل، بينما تراجعت الإيرادات من أمريكا لتستحوذ على 35.6% مقابل 44.2%.
وأشار البنك إلى أن الشركة سجلت مجمل ربح قدره 95.6 مليون دولار متفوقاً على التوقعات البالغة 65.2 مليون دولار، نتيجة الانخفاض في التكلفة التي تراجعت إلى 88.1% من الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة قدرها 91.9% الربع المماثل من العام الماضي.
ولفت إلى أن هامش مجمل الربح ارتفع من 9% الى13.1% نتيجة الزيادة في مجمل الربح والانخفاض في الإيرادات، وبالمثل ارتفع هامش صافي الربح من 3% إلى 4.6% على أساس سنوي.
برايم القابضة للاستثمارات المالية
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