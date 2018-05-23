رابطة مصنعى السيارات

خالد بدر الدين



أعلنت هذا الأسبوع رابطة سيارات الركوب الصينية CPCA، أن بكين استوردت أكثر من 280 ألف سيارة من الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعادل 10% من إجمالى وارداتها من شركات السيارات العالمية والتى تجاوزت 2.8 مليون وحدة خلال العام الماضى.



وذكرت وكالة بلومبرج أن حكومة بكين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم استوردت سيارات بقيمة 51 مليار دولار العام الماضى منها حوالى 13.5 مليار دولار قيمة السيارات المستوردة من الولايات المتحدة من شركات أمريكية أو أجنبية لها مصانع داخل أمريكا مثل شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة.



ووضعت رابطة CPCA قائمة بأكثر 10 علامات تجارية من واردات السيارات فى السوق الصينية والتى تصدرتها BMW التى بلغت أكثر من 187 ألف وحدة وبعدها مرسيدس الألمانية بحوالى 183.6 ألف وحدة ثم لكزس اليابانية بأكثر من 134.9 ألف وحدة.



وظهر فى المركز الرابع العلامة اليابانية تويوتا بحوالى 84.3 ألف وحدة و بروش الألمانية الرياضية الفاخرة بأكثر من 71 ألف وحدة وبعدها لاندروفر البريطانية بحوالى 68.9 ألف وحدة بينما جاء فى المركز السابع لنكولن الفاخرة الأمريكية بأكثر من 64.7 ألف وحدة.



واحتلت العلامة الألمانية المشهورة VW فى المركز الثامن بحوالى 58.9 ألف وحدة وبعدها أودى الفاخرة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بأكثر من 49.1 ألف وحدة وأخيرا اشترى الصينيون حوالى 36.1 ألف وحدة من العلامة MINI البريطانية التى تملكها حاليا BMW الألمانية.



معلومات الانفوجراف:



قائمة CPCA لأكثر 10 علامات أجنبية مبيعا فى السوق الصينية

1-الصينيون اشتروا 187 ألف وحدة من BMWالعام الماضى

2-و 183.6 ألف وحدة من مرسيدس

3-و 134.9 ألف وحدة من لكزس

4-و84.3 ألف وحدة من تويوتا

5-و71 ألف وحدة من بورش

6-و68.9 ألف وحدة من لاندروفر

7-و64.7 ألف وحدة لنكولن

8-و بحوالى 58.9 ألف وحدة من VW

9-و49.1 ألف وحدة من أودى

10-و 36.1 ألف وحدة من MINI.