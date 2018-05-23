المركزي يوجه البنوك بالتأكد من صحة تراخيص الجمعيات الخيرية

سيد بدر

وجّه البنك المركزي المصري البنوك بضرورة التأكد من سلامة تراخيص الجمعيات الأهلية قبل إدراجها ضمن قائمة الجمعيات التي يجوز التبرع لها.

وقال المركزي في بيان إنه يجب التأكد من حصول الجمعيات العاملة في مجال العمل الأهلي تحت قانون رقم 70 لعام 2017، على ترخيص بجمع المال من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك قبل السماح بفتح حسابات لها وجمع أموال التبرعات.