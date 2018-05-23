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اقتصاد وأسواق
التموين: شركة تجارة مقرها دبى لم تسلم شحنات قمح متعاقدًا عليها
الأربعاء 23 مايو 2018 03:42 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
رويترز
قال وزير التموين المصري على المصيلحي لرويترز، إن شركة ايه.أو.اس للتجارة التي مقرها دبي، وهي مورد كبير للقمح إلى مصر، لم تسلم شحنتى قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة.
وقال المصيلحى، الذي يرأس أيضا الهيئة العامة للسلع التموينية، إن ايه.أو.اس تلقت تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن من القمح لكنها فشلت فى تسليمهما رغم ذلك.
دبى
القمح
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