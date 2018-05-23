الإسكندرية للحاويات تعلن نتيجة اكتتاب زيادة رأس المال

الإسكندرية للحاويات

رجب عزالدين



أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى والثانية لزيادة رأس المال بمعدل 3.69 مرة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الاكتتاب في الزيادة تم تغطيته في المرحلتين ببنكي مصر إيران والتجاري الدولي على نحو 4.12 مليون سهم.



وكانت الشركة قد أعلنت في 26 أبريل الماضي عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى للزيادة بنسبة 11.2% على نحو 125.6 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون جنيه تقريبا.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد فترة الاكتتاب للمرحلة الثانية لمدة 15 يوما بدأت من 6 مايو وانتهت 20 مايو الجاري.



وتكتتب الشركة في زيادة رأس المال المصدر من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه، وتبلغ الزيادة 5.58 مليون جنيه موزعة على عدد 1.12 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وقيمة عادلة كحد أقصى 150.7 جنيه.



ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بواقع 55.78% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و39.9% لهيئة ميناء الإسكندرية بإجمالي 95.72% قبل الطرح للاكتتاب العام.