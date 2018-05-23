البورصة تسمح بالتعامل على أسهم سوهاج الوطنية بعد 10 سنوات من الشطب

سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 99

رجب عزالدين



أعلنت إدارة البورصة المصرية موافقتها على استمرار التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، وفقا لآلية الأوامر خارج المقصورة بعد عشر سنوات من الشطب ( منذ 13 نوفمبر 2007).



وقالت البورصة في بيان إن قرار الاستمرار يأتي بعد تعديل بيانات الإصدار في ضوء المبررات التي قدمتها الشركة وعلى مسؤوليتها وفي ضوء توصية لجنة القيد.



وأضافت البورصة أن هذا القرار تحكمه عدة ضوابط أهمها أن يتم قصر التعامل على أسهم الشركة من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة) اعتبارا من بداية جلسة اليوم الأربعاء ولحين موافاة البورصة بمستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشرا به بما يفيد تخفيض راس المال بقيمة الخسائر المرحلة من 21.7 مليون جنيه إلى 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسخه من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة راس المال المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



ونوهت إلى ضرورة أن يقتصر تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلاً من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة) أثناء فترة الاكتتاب.



وأشار البيان إلى أنه في حالة مضى عام من تاريخ تعديل بيانات الاصدار بالسجل التجاري للشركة دون أن تستوفى متطلبات إعادة قيد أسهمها بالبورصة سيتم نقل التعامل على أسهمها ليكون من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة).



ومن المقرر أن يلتزم الممثل القانوني للشركة بإحاطة الجمعية العامة للشركة بما تضمنته موافقة البورصة المصرية وعلى الأخص أنه سيتم نقل التعامل على أسهم الشركة ليكون من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة) في حال مضى عام من تاريخ تعديل بيانات الاصدار بالسجل التجاري للشركة دون قيامها باستيفاء متطلبات إعادة القيد بالبورصة.