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بورصة وشركات
الدلتا للسكر تعلن عن توزيع نقدى على أسهمها
الأربعاء 23 مايو 2018 02:13 م
الدلتا للسكر
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الدلتا للسكر
رجب عزالدين
أعلنت شركة الدلتا للسكر عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 1.75 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 13 يونيو.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق فى الكوبون لمشترى السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة 10 يونيو المقبل.
واقترح مجلس إدارة الشركة في 27 فبراير الماضي، توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 248.8 مليون جنيه، بواقع 1.75 جنيه للسهم، ثم وافقت عمومية الشركة على ذلك فى أبريل الماضى.
وسجلت الشركة صافى ربح 482.5 مليون جنيه خلال 2017 مقابل 142 مليونا في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 710.9 مليون جنيه، موزعا على 142.19 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.
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