جاسر حسين رئيسا لمصر للطيران إكسبريس

مصرللطيران

دعاء محمود



أصدر صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم قرارا بتكليف الطيار جاسر حسين للعمل رئيسا لشركة مصرللطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس والعضو المنتدب لها، خلفا للطيار حلمي رزق الذي تقدم بطلب إعفائه من مهام منصبه لظروف خاصة.



كما أصدر مسلم قرارًا بتعيين الطيار فؤاد رضوان رئيسا لقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وتعيين الطيار محمد الشوربجي رئيسا لقطاع السلامة والجودة، ومتابعة أداء الشركات.