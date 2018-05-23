إحالة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري البحيرة إلى الجنايات

نبيل صادق

نجوى عبدالعزيز



أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطارين على خط المناشي إيتاي البارود- القاهرة بمحافظة البحيرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في الحادث الذي وقع في 28 فبراير وراح ضحيته 7 أشخاص وإصابة 49 آخرين.



وقال النائب العام في بيان له، أنه خلال التحقيقات أجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة وناظرت جثامين ضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديد والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.



وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه وأن الحادث يعزى لقيام المتهم محمد أحمد المليجي حشيش، ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي مركز كوم حمادة بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفى طلبة محمود ورئيس كهرباء الإشارات، وعزالدين محمد بهجات، مساعد رئيس كهرباء الإشارات، ووليد محمد أبوبكر، كهربائي الإشارات، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديد ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة وقيامهم بتعجيل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة2) قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب (678) للتحويلة بكامل عرباته الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدء من العربة الثالثة، مما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب (678) مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث على النحو السالف.

