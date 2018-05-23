200 مليون جنيه أقساط طوكيو مارين جينيرال بنهاية يونيو المقبل

أتسوشى ياماكاجى

مروة عبد النبى:



رفعت شركة "طوكيو مارين " جينيرال تكافل للتامينات العامة مستهدفات من الأقساط التأمينية إلى 200 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 138 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.



وقال أتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لشركة فى كلمة له على هامش إفطار الشركة مساء أمس، أن شركته حققت 190 مليون جنيه أقساط تأمينية حتى الآن، مايو الجارى، رغم التضخم الذى أثر بالسلب على الاقتصاد العامين الأخيرين.



وأضاف أن الاقتصاد بدأ يتحسن فى الربع الأخير من عام 2017، متوقعا زيادة فى الإنتاج المحلى بأكثر من 5% وهذه النسب تعبتر الأكبر على مستوى العالم علاوة على زيادة السياحة فى الربع الأول من عام 2018 لأكثر من 30% عن العام الماضى .



وأوضح أن شركته متعاقدة حاليا مع 90، أفراد وشركات، مقابل 27 وسيطا حتى نهاية عام 2015 فضلا عن استمرار الشركة فى بذل جهودها فى نشر الوعى التأمينى والتى بدأته منذ فبراير الماضى مع طلاب الجامعات.



ونفى العضو المنتدب لـ"طوكيو مارين" اعتزام شركته الدخول فى نشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة وذلك لحداثة شركته بالسوق المصرية –بدأت المزاولة أواخر 2013- والإهتمام أولا بزيادة حجم أعمال الشركة ومن ثم الحصة السوقية لها.



وأشار إتسوشى الى أن "طوكيو مارين" أطلقت برنامج نادي الكاراتيه الخاص لوسطاء التأمين خلال شهر يوليو الماضى لتدعيم الثقة المتبادلة بين الطرفين -الشركة والوسطاء - موضحاً أن نادي الكاراتيه يرمز إلى العلاقة الجيدة المبنية على الثقة المتبادلة كاشفآ عن دخول 20 وسيط جديد انضموا للنادى منذ إطلاقه مؤكدا على ثقته في دعم وسطاء التأمين لشركتة لتحقيق مستهدفاتها.



وأشار لإطلاق خدمة 777 الخاصة بصرف تعويضات عملاء الشركة في فروع تأمينات الممتلكات والمسؤليات وفرع تأمينات السيارات منذ يناير الماضي.



وأوضح أن هذ الخدمة تسمح للعملاء بمخاطبة الشركة وتلقي اتصالاتهم على مدار أيام الأسبوع ابتداءاً من الساعة الـ7 صباحا وحتى الساعة الـ7 مساءا لمساعدتهم في حالة الحوادث التي قد تقع في اي وقت طوال ايام الاسبوع.