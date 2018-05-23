الربحية تنقذ بالم هيلز رغم تراجع المبيعات

البورصة المصرية

■ عبدالرحمن: %10 ارتفاعًا متوقعًا فى تكلفة البناء خلال العام

■ «بلتون» يضع القيمة العادلة تحت المراجعة عند 4.71 جنيه

■ فاروس: مشروع البادية يمثل 1.4 جنيه من التقييم

■ نعيم: مبيعات شرق القاهرة تستحوذ على %55.5

■ تايكون تقيم السهم بسعر 6.9 جنيه



مصطفى طلعت



أنقذت هوامش الربحية المرتفعة شركة بالم هيلز للتعمير، من الوقوع فى فخ تراجع الربحية خلال الربع الأول من العام الجارى، لتنهى نتائجها الربعية بصعود محدود فى الأرباح، رغم تراجع قيمة المبيعات الإجمالية للشركة.



رأت بنوك الاستثمار أن توجهات الحكومة الحالية لإنشاء المزيد من المدن الجديدة والاستثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، تدفع إلى المزيد من تحقيق النموفى القطاع العقارى، فيما توقعت البنوك أن يدعم مشروع «باديا« الذى أطلقته «بالم هيلز» مؤخرًا نتائج الأعمال خلال الربع الثاني.



يذكر أن أرباح الشركة ارتفعت %5 خلال الربع الأول لتسجل 224 مليون جنيه، بينما انخفضت الإيرادات %7.8، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، فيما ارتفع هامش الربح الإجمالى إلى %37.3 مقارنة بهامش قدره %30.7، خلال الربع المماثل من 2017.



أرجع بنك الاستثمار «فاروس» انخفاض المبيعات، خلال الربع المذكور، إلى تراجع عدد المشروعات بالمقارنة مع الربع المماثل الذى دعم نتائجه مشروع بالم هيلز نيوكايرو.



قال «فاروس» إن متوسط أسعار الوحدات المستقلة ارتفع %34، والشقق %21، والأراضى %21، موضحاً أن الارتفاعات تقل عن النسب المسجلة فى العام الماضي.



أبقى البنك على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم بالم هيلز، مستنداً على قيمة عادلة قدرها 6.57 جنيه للسهم، بدعم رئيسى من إطلاق مشروع باديا (يستحوذ على 1.43 جنيه من إجمالى القيمة العادلة)، على أن تظهر توابعه على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثاني.



أطلقت «بالم هليز« مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع باديا، المعروف سابقًا باسم واحة أكتوبر، وهومشروع تطوير مشترك فى غرب القاهرة على مساحة 3000 فدان (12.6 مليون متر مربع)، ومتوقع أن تصل مبيعات المرحلة الأولى منه إلى 3.25 مليار جنيه.



رجح «فاروس« أن تحقق الشركة مبيعات فى هذا المشروع بقيمة 3.24 مليار جنيه خلال العام، علماً بأن الشركة تحصل على 2.40 مليار جنيه من المبيعات المتوقعة، وفقا لنسبة إيراداتها فى عقد الشراكة الذى يبلغ %74.



أبدى بنك الاستثمار «نعيم» رؤية إيجابية للسهم مع توصية بالشراء، موضحاً أن الأرباح تخطت التوقعات البالغة 200 مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات عن المستوى المقدر عند 1.7 مليار جنيه، فيما جاء فيه هامش الربحية أعلى من التقديرات البالغة %34.



أشار «نعيم» إلى أن مبيعات شرق القاهرة تستحوذ على %55.5، من إجمالى المبيعات، وغرب القاهرة على %40.1، أما النسبة المتبقية فكانت من نصيب مشاريع الساحل الشمالي.



تواصل بنك الاستثمار «بلتون« مع إدارة «بالم هيلز«، وتوقع طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى قدرة الشركة الحفاظ على معدلات هوامش ربحية بين 42-43 % خلال 3-4 أعوام المقبلة بدعم ارتفاع الأسعار الذى يصل إلى %100.



قال عبدالرحمن إن المطورين فى منطقة شرق القاهرة يقدمون شروط دفع طويلة وأسعار تنافسية، إلا أنه توقع خروجهم على المدى القصير والمتوسط، لعدم قدرتهم على تمويل مشروعاتهم بسبب عدم توافر التدفقات النقدية، ومن ثم تكون الغلبة لمن يقدمون أسعار تجارية أقوى.



رجح عبدالرحمن أن ترتفع تكاليف البناء %10 بسبب رفع الدعم عن أسعار الطاقة فى شهر يوليوالمقبل، لترتفع تكلفة البناء إلى 4500 جنيه للمتر مقابل 4200 جنيه فى الوقت الحالي.



توقع أن تتأثر هوامش الربحية بشكل سلبى خلال 2019 نتيجة تسليم المرحلة الأولى من مشروع كابيتال جاردنز، التى بيعت بأسعار ما قبل التعويم فى حين البناء بأسعار ما بعد التعويم.



توقع الرئيس التنفيذى لبالم هليز أن تصل مبيعات مشروع باديا إلى 450 مليار جنيه، وأن تصل تكلفته الاستثمارية إلى 380 مليارًا.



فى ورقة بحثية منفصلة، حدد بنك بلتون القيمة العادلة للسهم عند 4.71 جنيه مع الوضع تحت المراجعة، متوقعاً أن تتعافى المبيعات خلال الربع الثانى من العام مع إطلاق مشروع باديا.



قال إن الأرباح ارتفعت رغم تباطؤ الإيرادات نتيجة نموالهوامش الإجمالية إلى %37 مدفوعاً بالمبيعات الجديدة لوحدات شرق القاهرة، ذات الهامش المرتفع التى تم بيعها خلال عامى 2014 و2015، بشكل رئيسى فى جولف فيوز، فى غرب القاهرة، وهاسيندا باى بالساحل الشمالي.



حدد قطاع البحوث المالية بشركة «تايكون» لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم بالم هيلز، عند 6.90 جنيه بدعم إطلاق مشروع الباديا، لافتاً إلى أن أسعار بيع الشركة لمشروعاتها ارتفع بما يعادل %40 من بداية 2017.



قال محمود هنداوى، المحلل المالى بتايكونن إن متوسط سعر البيع فى مشروعات الشركة بمدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، تضاعف منذ 2014 ليتراوح بين ( 14-13) و(26-18) ألف جنيه للمتر مربع على التوالي.



أشار إلى أن شركات العقار قدمت خطط سداد على فترات زمنية طويلة ما أدى إلى إمكانية الحصول على العقارات السكنية بأسعار معقولة، وساعد ذلك فى الحفاظ على مستويات الطلب على العقارات فوق معدل %75 فى عام 2017.



أكد هنداوى أن الطلب من المصريين العاملين فى الخارج على العقار منذ تخفيض الجنيه ارتفع إلى %15 مقابل %5، مع التحسن المتوقع فى مستويات الأجور، وتخفيض سعر الفائدة العام الجارى يدعم مبيعات القطاع وتطور هوامش الربحية.



رأى أن إطلاق المشروعات الجديدة خلال العام الحالى (بالم هيلز القاهرة الجديدة وسوديك فى شرق القاهرة، وتاج سيتى مدينة نصر للإسكان وإعمار أب تاون كايرو) سوف يكون عامل جذب للمصريين فى الخارج الذى يكون دخلهم بالدولار أوعملات أجنبيه.



يشار إلى أن «بالم هيلز» تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه، نهاية 2018 مدعومة بمشروع (باديا)، كما تخطط الشركة لتسليم 1500 وحدة، وإنفاق 2 مليار جنيه على أعمال البناء.