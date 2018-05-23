صندوق العشوائيات يخصص 800 مليون جنيه لوحدات أسر ماسبيرو

خالد صديق

محمود زكى



قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات،إن الجهاز رصد 800 مليون جنيه، لتنفيذ الوحدات الخاصة بالأسر التى فضَّلت البقاء بالمنطقة عقب التطوير.



وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن عدد الأسر التى فضلت البقاء بلغ 840 أسرة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بعمل عقود ملكية للأسرة بامتلاك وحدة سكنية بعد تطوير المنطقة.



وأشار صديق أن الصندوق تكفل بعقود الإيجار الخاصة بتلك الأسر، والتى تصل مدتها إلى ثلاث سنوات بقيمة إيجارية تقدر بـ1200 جنيه كل شهر.



ولفت إلى أن الصندوق استقطع من ملاك الأراضى حوالى 8 أفدنة لبناء تلك الوحدات عليها، والتى ستكون على الطراز الفاطمى،مشيرًا إلى أن نسبة الاستقطاع تراوحت بين %10 إلى %40 من مساحة الأرض.



وأوضح أن أراضى المثلث مملوكة لعدد 4 شركات كويتية وسعودية بإجمالى 75 ألف متر مربع،إذ تملك الشركتان الكويتيتان حوالى 52 ألف متر مربع، بينما تبلغ إجمالى المساحة المملوكة للشركتين السعوديتين 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى شركتين مصريتين يملكان حوالى %23 من مساحة المنطقة، وكذلك عدد من صغار الملاك، مشيرًا إلى أن أغلب تلك الشركات وافقت على التطوير، وسيتم البدء فى عملية التطوير الفترة المقبلة.



ولفت مدير الصندوق إلى أن المساحة الإجمالية لمنطقة مثلث ماسبيرو تبلغ حوالى 84 فدانًا، مشيرًا إلى أن المنطقة المراد تطويرها تبلغ حوالى 52 فدانًا،وباقى مساحة المنطقة لصالح مبنى الإذاعة والتلفزيون ومقر وزارة الخارجية والسفارة الإيطالية أيضًا.



وأوضح أنه تم إخلاء المنطقة من السكان، مشيرًا إلى أنه تم صرف كل التعويضات للوحدات السكنية، وكذلك الوحدات التجارية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التعويض التجارى تراوح بين 3000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر المربع.



ولفت إلى أنه تم تحديد دعم مهنى للوحدة التجارية ككل يتراوح بين 60 ألفاو80 ألف جنيه، وذلك أسوة بالدعم الاجتماعى الذى تم تقديمه للوحدة السكنية، والذى قدر بحوالى 40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المحال التجارية بالمنطقة يتجاوز 840 محلا.