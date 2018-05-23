«الزراعة»: بدائل جديدة للمبيدات آمنة على الصحة النباتية

الصاوى أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إتاحة منتجات جديدة بديلة للمبيدات، بالجمعيات التعاونية الزراعية، أنتجتها وحدة بدائل المبيدات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.





وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تلك المنتجات تمت إتاحتها بالجمعيات التعاونية الزراعية بقرى المحافظات المختلفة، حيث تم طرح منتجات: الصابون البوتاسى، كبسولات الجاذبات الجنسية لجميع أنواع المصائد بأنواعها، والمادة اللاصقة للشيتات الورقية.

ومن جهته، قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تلك المنتجات تأتى فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى مبادرة الزراعة النظيفة، والتى من شأنها الحد من استخدام المبيدات وترشيد استهلاكها، والتخلص من الأعداء الحيوية للنبات بطريقة آمنة لا تؤثر على الصحة النباتية أو العامة، بما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الثروة النباتية لمصر وتنميتها.

وأوضح البنا أن تلك المنتجات تعد أكثر أماناً من المبيدات الأخرى، وليس لها تأثيرات سلبية على النباتات أو الحاصلات الزراعية، والحصول فى النهاية على منتج له جودة عالية وآمن للإنسان والنبات.

ومن جهته، قال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن تلك الكبسولات والجاذبات تم طرحها فى الجمعيات التعاونية الزراعية، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المزارعين، حيث تكافح تلك المنتجات والبدائل الآفات المختلفة لجميع أنواع المحاصيل ومنها: دودة ورق القطن، دودة اللوز القرنفلية، ودودة اللوز الأمريكية، والشوكية، والدودة القارضة، دودة ثمار العنب، التوتا ابسلوتا، وذباب الفاكهة