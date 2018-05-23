EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
التجارى الدولي يقتنص تدبير 400 مليون لمدينة نصر للإسكان
الأربعاء 23 مايو 2018 09:32 ص
البنك التجارى الدولى
أخر الأخبار
البنك التجارى الدولى
سهير محمد ومصطفى طلعت:
فاز البنك التجارى الدولى «CIB» بعملية تدبير قرض بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان، تعتمد عليه فى مقابلة مصروفات التشغيل الخاصة بمشروعاتها المختلفة.
ورفض أحمد الهيتمى، العضوالمنتدب لمدينة نصر، تأكيد أونفى الحصول على التمويل، فيما أكد مسئول رفيع لدى الشركة لـ «المال» أن صفقة الاقتراض فى مراحلها النهائية.
وفاز «التجارى الدولى« بتدبير التمويل عقب منافسة مع بنوك أخرى من بينها المصرف المتحد، ورجحت مصادر أن يتم الاعتماد على جزء من السيولة لمقابلة مستحقات مالية قائمة حاليا.
كانت الشركة حصلت على قرض من «CIB« فى الربع الأخير من عام 2014 بقيمة 530 مليون جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لأعمال إنشاء مشروع «تاج سلطان« وكان من المقرر انتهاء فترة السحب الخاصة بالتمويل فى مارس 2017 بينما أعلنت عن الاتفاق مع البنك على مدها حتى نهاية العام الماضى، مع خفض حد التمويل إلى 470 مليون جنيه، والسداد على 10 أقساط ربع سنوية.
وتعكف الشركة على الانتهاء من عقد تمويل آخر بقيمة 2.1 مليار جنيه مع بنوك الأهلى والعربى الأفريقى والتجارى الدولى، يُوجه حصيلته لتنفيذ مشروعى «سراى« و«تاج سيتى«.
وتبحث شركة مدينة نصر إجراءات للدمج أوالاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وأشارت - فى بيان منذ أيام - إلى تعيين المجموعة المالية هيرمس، ومكتب زكى هاشم وشركاه كمستشار للصفقة المحتملة.
وتراجعت أرباح الشركة عن الربع الأول من العام الحالى بنحو%23 لتسجل 313.5 مليون جنيه، مقابل أرباح 407.1 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، كنتيجة لتراجع الإيرادات إلى 610.8 مليون، مقابل 747.9 مليون فى فترة المقارنة.
يبلغ رأسمال الشركة حالياً 997.1 مليون جنيه، فيما نشرت بياناً عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادته إلى 1.2 مليار جنيها تمويلا من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية.
وسجلت مدينة نصر للإسكان والتعمير تعاقدات وحجوزات بقيمة 1.58 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا