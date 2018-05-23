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بورصة وشركات
إم جي العقارية تستثمر 850 مليون جنيه
الأربعاء 23 مايو 2018 09:30 ص
عقارات
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عقارات
شريف عمر:
تستهدف شركة «إم جى» للتنمية العقارية ضخ استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى عدد من مشروعاتها العقارية بمنطقتى العين السخنة والقاهرة الجديدة.
وقال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة «إم جى العقارية»، إن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية لتدبير التمويلات اللازمة للعام الحالى، لرغبتها فى إنجاز نسبة كبيرة من المشروعات.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن الشركة تتعاون مع العديد من شركات التسويق العقارى فى السوق المصرية أوالخليجية للترويج لمشروعاتها، خاصة المتواجدة فى العين السخنة، بما يعزز القدرة البيعية لها.
وأكد أن شركنه تستكمل حاليًا أول مشروعاتها السياحية، وهو«بلوبلو« بالعين السخنة على مساحة 120ألف متر، والمقرر الانتهاء منه وتسليمه بالكامل فى 2021، ويبلغ حجم استثماراته مليارى جنيه، وينفذ على 4 مراحل ويضم وحدات سياحية وفيلات وفندق وأماكن ترفيهية، لافتًا إلى أن الشركة تطمح إلى تسليم المرحلتين الأولى والثانية بحلول عام 2019.
وأوضح أن الشركة أنهت بيع %95 من المرحلة الأولى من «بلوبلو»، و%85 من المرحلة الثانية من المشروع، وسيتم فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة قريبًا.
وكانت «إم جى» قد أعلنت أمس - فى بيان صحفى حصلت «المال» على نسخة منه - عن خطتها لطرح حصة من أسهمها فى البورصة بنهاية 2019.
وأشار «مطاوع» إلى أن الشركة ستعتمد على البورصة لزيادة رأسمالها واختراق مزيد من القطاعات، خاصة وأنها تعمل حاليًا بقطاعى الإسكان والمشروعات السياحية، وتركز مستقبلًا على إنشاء مشروعات تجارية وإدارية فى مناطق مثل التجمع الخامس.
ويبلغ رأسمال «إم جى» للتنمية العقارية المرخص به 1.7 مليار جنيه، مدفوع منه 110.5مليون جنيه، وتأسست عام 1998، وتضم شركات تابعة، منها الشركة الدولية للتنمية العقارية، والدولية للمقاولات، وويزو«wizu» للصيانة وتشغيل المنتجعات السياحية، ولوجيك للتسويق والدعاية والإعلان، وأبسكيل «upscale» للتشطيبات.
وأكد «مطاوع» أن الشركة تعكف حاليًا على عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية الخاصة بها، واستيفاء المستندات المطلوبة للقيد المبدئى فى البورصة، استعدادًا لإعداد نشرة الطرح ودراسة القيمة العادلة للسهم، فيما يتم التعاقد مع أى من بنوك الاستثمار لتولى إدارة الطرح.
ومن أبرز المشروعات السابقة للشركة، كل من مشروع «لايف هوم»، «سكاى فيو» و«سكاى فيوبريميير» و«لافيدا» وهليوبليس الجديدة السكنى المتكامل، و«هيدكوارتر بيزنس».
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