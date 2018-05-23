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طاقة
قطاع الأعمال تبدأ حصر مديونيات الكهرباء والغاز تمهيدا للجدولة
الأربعاء 23 مايو 2018 09:21 ص
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أحمد عاشور وعمر سالم:
وكشف مسئول فى وزارة الكهرباء، أن الاتفاق يلزم شركات قطاع الأعمال بسداد %25 من المديونية البالغة 10 مليارات جنيه فى يوليو المقبل كحد أقصى والباقى على أقساط لمدة 36 شهرا.
وأعلن مجلس الوزراء فى بيان أمس، أنه فى إطار حرص الدولة على إيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم الاتفاق على سداد المديونيات مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى هذا الشأن لضمان إنهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعى الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التى يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
وتقرر خلال الاجتماع، قيام وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركات القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقًا للتعاقد.
وقرر رئيس الوزراء سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، فى ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع «الغاز» بوزارة البترول، تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركات القابضة بسداد %10 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حال عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقًا للتعاقد.
بدأت شركات قطاع الأعمال العام، حصر مديونياتها لصالح وزارتى الكهرباء والبترول بعد الاتفاق على جدولة تلك المديونية فى اجتماع عقده أمس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحضور دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعمرو الجارحى وزير المالية، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة.
وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ«المال» إنه سيتم حصر مديونية الشركات التابعة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإبرام التسوية التى أقرها رئيس الوزراء.
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