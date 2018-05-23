الحكومة تواجه زيادة أسعار الطاقة بعلاوة غلاء استثنائية

شريف إسماعيل 9

مها أبوودن:



تستعد الحكومة لاطلاق حزمة رعاية اجتماعية جديدة مطلع يوليو المقبل، تشمل إقرار علاوة غلاء استثنائية، وزيادة طفيفة فى المقررات التموينية بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه.



وقالت مصادر حكومية لـ«المال» إن الحزمة الجديدة تستهدف تفادى تأثر محدودى الدخل بالإجراءات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار الطاقة التى تعتزم الحكومة اتخاذها فى برنامج ترشيد الدعم الذى بدأته عام 2016.



وأوضحت المصادر أن الحزمة ستتضمن إجراءين فقط مقابل حزمة من 4 إجراءات اجتماعية أطلقتها الحكومة العام الماضى.



وكانت الحكومة قد أطلقت حزمة رعاية اجتماعية خلال العام المالى الماضى تضمنت زيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية، من 20 إلى 25 جنيها، فضلا عن علاوة غلاء استثنائية، وتخفيضات ضريبية على المرتبات، بخلاف وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية 3 سنوات.



وأكدت أن تكلفة الحزمة خلال العام المالى الجديد تبلغ 15 مليار جنيه، مقابل 85 مليارا لحزمة العام الجارى.



وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110مليارات خلال العام الحالى إلى 89.9 مليار فى الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة فى مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلى.



وقال أشرف العربى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الحزمة الاجتماعية قد تكون مفيدة بالنسبة لموظفى الدولة، ولكن ماذا عن أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالقطاع الخاص، والذين يقعون فى مرمى نيران الإجراءات الاقتصادية.



وأضاف أننا سنواجه عدة موجات تضخمية متتابعة، ناتجة من انعكاس الإجراءات على تكلفة التشغيل، وبالتالى أسعار السلع، فى الوقت الذى أنهت فيه إجراءات العام الحالى على كل مدخرات الطبقة المتوسطة، مما جعل وضعها صعبا للغاية.