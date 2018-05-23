وزير قطاع الأعمال للمال: 45 مليار جنيه إجمالي مديونية الشركات للحكومة

أحمد عاشور:





قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن إجمالي مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهات الحكومية تتراوح مابين 42 و45 مليار جنيه من بينها 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي و15 مليار لصالح الكهرباء والغاز.





جاء ذلك ردا على سؤال للمال على هامش السحور الذي نظمته الجميعة المصرية للاستثمار المباشر.