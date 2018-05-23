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استثمار
وزير قطاع الأعمال للمال: 45 مليار جنيه إجمالي مديونية الشركات للحكومة
الأربعاء 23 مايو 2018 02:46 ص
بدوي يشهد توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع كيما 2
أخر الأخبار
بدوي يشهد توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع كيما 2
أحمد عاشور:
قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن إجمالي مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهات الحكومية تتراوح مابين 42 و45 مليار جنيه من بينها 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي و15 مليار لصالح الكهرباء والغاز.
جاء ذلك ردا على سؤال للمال على هامش السحور الذي نظمته الجميعة المصرية للاستثمار المباشر.
وأضاف بدوي أن تسوية المديونية سيتضمن جزء نقدي وآخر عيني في حال رغبة أصحاب تلك الديون مضيفا أنه من المقرر عقد مبادلة ديون بأصول بين بنك الاستثمار القومي والشركة القابضة للغزل مقابل 8 مليارات جنيه.
قطاع الأعمال
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