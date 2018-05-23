وزير قطاع الأعمال: كنا هنخسر التحكيم الدولي ضد إعمار

أحمد عاشور:





قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام لن شركة النصر للإسكان توصلت لاتفاق مع شركة إعمار الإماراتية حول مساحة أرض بمساحة 4.215 مليون متر مربع مقابل سداد الشركة الإماراتية 100 مليون جنيه.





وتابع الوزير في تصريحات لللصحفيين أن الاتفاق تضمن 19 مليون جنيه عن نحو 200 ألف متر مربع زيادة عن المساحة المخصصة للشركة في العقد بسعر 90 جنيها للمتر وهو سعر التخصيص عام 2005.





وأضاف الوزير أنه دفع في إنهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية، لأنه كان على يقين أن الحكومة ستخسر في حال استكمال إجراءات التحكيم الدولي.



