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استثمار
وزير قطاع الأعمال: كنا هنخسر التحكيم الدولي ضد إعمار
الأربعاء 23 مايو 2018 01:25 ص
إعمار
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إعمار
أحمد عاشور:
قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام لن شركة النصر للإسكان توصلت لاتفاق مع شركة إعمار الإماراتية حول مساحة أرض بمساحة 4.215 مليون متر مربع مقابل سداد الشركة الإماراتية 100 مليون جنيه.
وتابع الوزير في تصريحات لللصحفيين أن الاتفاق تضمن 19 مليون جنيه عن نحو 200 ألف متر مربع زيادة عن المساحة المخصصة للشركة في العقد بسعر 90 جنيها للمتر وهو سعر التخصيص عام 2005.
وأضاف الوزير أنه دفع في إنهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية، لأنه كان على يقين أن الحكومة ستخسر في حال استكمال إجراءات التحكيم الدولي.
وذكر بدوي أن شركة النصر كانت تسند حجة عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمني للتطوير والبالغ 6 سنوات مضيفا أن العقد ينص على الانتهاء من تطوير كامل مساحة الأرض من تاريخ توصيل كافة المرافق والتراخيص وهو شرط لم يتحقق حيث يوجد بعض التراخيص لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وزارة قطاع الأعمال
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