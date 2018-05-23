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استثمار
وزير قطاع الأعمال: تغيير مجالس القابضة للتأمين بنسبة 90%
الأربعاء 23 مايو 2018 01:22 ص
إجتماع عمومية القابضة للتأمين
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إجتماع عمومية القابضة للتأمين
أحمد عاشور:
قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال انه سيتم تغيير مجالس إدارة الشركة القابضة للتأمين بنسبة 90%، وسيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال أيام.
جاء ذلك ردا على تساؤلات الصحفيين على هامش سحور العمل الذي نظمته الجميعة المصرية للاستثمار المباشر.
وكان مجلس إدارة القابضة للتأمين فوض وزير قطاع الأعمال بتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
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