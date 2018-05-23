وزير قطاع الأعمال: 15 مليار جنيه إجمالى مديونية للكهرباء والغاز

أحمد عاشور:



قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن إجمالى مديونية الشركات التابعة للوزارة لصالح الكهرباء والغاز تقدر بحوالي 15 مليار جنيه، وتم الاتفاق على جدولتها خلال فترة زمنية تتراوح مابين 3و5 سنوات.



جاء ذلك ردا على سؤال للمال على هامش سحور العمل الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الليلة.