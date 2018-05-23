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بورصة وشركات
بدوي: شركات قطاع الأعمال لا تعاني من أزمة عمالة زائدة
الأربعاء 23 مايو 2018 12:49 ص
العمالة المصرية
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العمالة المصرية
أحمد عاشور
قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال لاتعاني من أزمة في العمالة الزائدة، ولكنها تواجه مشكلة نقص الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل المصانع والإدارة ذات الكفاءة لاستغلال تلك العمالة.
وأضاف بدوي خلال السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنه يوجد مايقرب من 60 ألف عامل في شركات الغزل والنسيج وتعاني من نقص العمالة الفنية لتشغيل المصانعلأن معظم العمالة إدارية.
وتابع بدوي أن من ضمن المشاكل التي تواجه القطاع تقادم المصانع حيث يوجد بعض المعدات تعمل منذ عام 1887، مشيرا إلى أنه اقترح بوضعها في متحف أثري بدلا من تشغيلها.
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