بدوي: برنامج الطروحات يسير بسرعة وطرح حصص شركتين أواخر الشهر

خالد بدوي وزير قطاع الأعمال

أحمد عاشور



قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات يسير بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه من المقرر الموافقة على حصص في شركتي مصر الألومنيوم والشرقية للدخان يوم 27 مايو الجاري.



جاء ذلك خلال السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الليلة.



وأضاف الوزير أن جميع الشركات جاهزة للطرح في البورصة ويوجد تنسيق بين جميع الوزارات لمتابعة الملف على أن يتم البدء بطرح شركة انبي في المرحلة الأولى.



وتابع بدوي أن برنامج الطروحات يضم 24 شركة وقابل للزيادة في مراحل أخرى وهو خطوة لفصل الملكية عن الإدارة

