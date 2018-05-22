ترامب: التحضيرات جارية للقمة مع كوريا الشمالية لكنها قد تتأجل

ترامب يشكر كوريا الشمالية على تفكيك موقع نووي

رويترز



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة المتوقعة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكنه أوضح أنه مستعد أيضا لإلغائها أو إرجائها إذا لم يتم الوفاء ببعض الشروط.



وفي تصريح للصحفيين قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في البيت الأبيض كرر ترامب تأكيده على أن تتخلى بيونجيانج عن السلاح النووي كشرط للاجتماع المقرر الشهر المقبل في سنغافورة.