المالية: بعثة صندوق النقد أشادت بالموازنة العامة للدولة

صندوق النقد الدولي

ياسمين فواز



أكد محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى أشادت بالأداء المالى للموازنة العامة للدولة والاقتصاد خلال لقائها اليوم بلجنة السياسات الكلية بوزارة المالية اليوم، لافتا إلى أن بعثة الصندوق تتابع باهتمام بالغ التحول إلى موازنة البرامج والأداء.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائبة سيلفيا نبيل ، لاستكمال مناقشة موازنات البرامج والأداء لعدد من الوزارات، وهى "المالية - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية - التربية والتعليم" وفقا لأخر تعديل تم الاتفاق عليه مع لجنة الخطة والموازنة.



وأضاف السبكى أن وفد بعثة الصندوق رصد التقدم فى تحقيق موازنة البرامج والأداء، موضحا أن ممثل الصندوق قال إن دولة جنوب أفريقيا استغرقت 15 عاما لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، ونقل له ممثلو المالية أن مصر تختلف عن جنوب أفريقيا وستطبق موازنة البرامج والأداء فى 2022، وهو ما لاقى ارتياحا لدى أعضاء البعثة التى تزور مصر شهريا لمتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.



وأوضح السبكي أن ممثلى بعثة صندوق النقد تسائلوا عن عدم إدراج الفائض الأولى فى الموازنة والمقدر بـ0.2% فى العام الحالى وتصل فى العام المالى الجديد إلى 2% وتم الرد عليه بأن ذلك فائض أولى دون حساب فوائد الدين وهو ما لاقى ارتياح من وفد البعثة.



من جانبه، قال محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط إن قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد والخاص بمحافظتى سوهاج وقنا يبلغ نحو 8 مليارات جنيه، سيتم الإنفاق منه بشكل سنوى بمعدل 2 مليار جنيه كل عام.



وأوضح السيد أن الاعتمادات المُدرجة لخطة تنمية محافظة سوهاج بالموازنة الجديدة 2018/2019 تبلغ 177.5 مليون جنيه ومثلهم لمحافظة قنا، على الرغم من أن هناك مشروعات فعلية مُخطط لتنفيذها تُقدر بـ941 مليون لسوهاج ومثلهم لقنا أيضا.



وسلم مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنات 14 محافظة مُعدة وفقا لنظام البرامج والأداء، ووعد بتسليم موازنات 5 محافظات أخرى صباح غد الأربعاء.



من ناحيتها قالت المهندسة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة إن هناك قروضا غير مستغلة ويجب استغلالها، مطالبة ممثلى وزارة التنمية المحلية بتسليم اللجنة موازنات الـ27 محافظة وفقا لنظام البرامج والأداء.

