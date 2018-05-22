EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عبد العاطي يترأس اجتماع خطة ترشيد المياه
الثلاثاء 22 مايو 2018 06:35 م
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
أخر الأخبار
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
المال- خاص
ترأّس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى الوزارات المعنية (البيئة- الإسكان- الزراعة- الصحة- النقل- التنمية المحلية- الكهرباء- السياحة)؛ لمناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذى للإجراءات المعنية بكل وزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تضمَّن الاجتماع استعراض أهم التحديات المائية التى تواجه الوزارة، وعلى رأسها تزايد معدلات الطلب على المياه، بالإضافة إلى مشكلة تلوث المجاري المائية وتدهور نوعية المياه، فى ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التى تواجه الوعي الجماهيرى بأساليب توفير المياه.
وتم، خلال الاجتماع، بحث سبل توفير كل الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومى فى ظل التحديات المائية التى تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة والتى تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، فى ضوء تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كل الجهات.
كما تضمّن الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد اﻹاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكل المجاري المائية من التلوث والتعديات، وتأكيد ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى، اﻷمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي، فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللا مسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية.
جدير بالذكر أن وزارة الرى قامت بعدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون جنيه، فضلًا عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018- 2019)، كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان، كذلك جارٍ العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه، ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما أشار ممثل وزارة التخطيط إلى أن الدولة خصصت نحو 7 مليارات جنيه لوزارات الرى والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالى 2017/ 2018، ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالى 2018/ 2019.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا