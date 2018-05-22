عبد العاطي يترأس اجتماع خطة ترشيد المياه

المال- خاص









ترأّس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى الوزارات المعنية (البيئة- الإسكان- الزراعة- الصحة- النقل- التنمية المحلية- الكهرباء- السياحة)؛ لمناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذى للإجراءات المعنية بكل وزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.



تضمَّن الاجتماع استعراض أهم التحديات المائية التى تواجه الوزارة، وعلى رأسها تزايد معدلات الطلب على المياه، بالإضافة إلى مشكلة تلوث المجاري المائية وتدهور نوعية المياه، فى ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التى تواجه الوعي الجماهيرى بأساليب توفير المياه.



وتم، خلال الاجتماع، بحث سبل توفير كل الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومى فى ظل التحديات المائية التى تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة والتى تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، فى ضوء تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كل الجهات.



كما تضمّن الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد اﻹاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكل المجاري المائية من التلوث والتعديات، وتأكيد ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى، اﻷمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي، فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللا مسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية.



جدير بالذكر أن وزارة الرى قامت بعدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون جنيه، فضلًا عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018- 2019)، كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان، كذلك جارٍ العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه، ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.