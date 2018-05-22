EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الأرصاد : توقعات بأمطار وسيول بداية من الأسبوع المقبل
الثلاثاء 22 مايو 2018 06:12 م
هيئة الأرصاد الجوية
أخر الأخبار
هيئة الأرصاد الجوية
أحمد صبرى
قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد بمركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة ارتفعت، اليوم، فى نطاق القاهرة الكبرى إلى 42 درجة، وأقصاها بمحافظتي الأقصر وقنا، حيث ترتفع إلى 46 درجة، ناصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الصوم؛ لعدم التعرض للجفاف.
وأضافت، فى مداخلة لها مع قناة أون لايف، أن درجة الحرارة ستنخفض 3 درجات مئوية غدًا، بينما ستنخفض 10 درجات يوم الجمعة المقبل لتكون 34 درجة، مؤكدة أن الهيئة تتوقع سقوط أمطار تصل لحد السيول بداية من الأسبوع المقبل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا