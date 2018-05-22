الأرصاد : توقعات بأمطار وسيول بداية من الأسبوع المقبل

أحمد صبرى

قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد بمركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة ارتفعت، اليوم، فى نطاق القاهرة الكبرى إلى 42 درجة، وأقصاها بمحافظتي الأقصر وقنا، حيث ترتفع إلى 46 درجة، ناصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الصوم؛ لعدم التعرض للجفاف.