مرتضى منصور: برزينتيشن تحصل على رعاية الزمالك بـ 400 مليون جنيه

مرتضى منصور - صورة أرشيفية

علي المصري



أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهاء الاتفاق مع شركة "بريزينتيشن" على الحصول على رعاية النادي مقابل 400 مليون جنيه لمدة أربع سنوات.



وأضاف منصور، أن الزمالك تلقى عددًا من عروض الرعاية، ولكن بريزينتيشن كان العرض الأفضل.



واختتم رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء تصريحه، بأن هذا العقد هو الأكبر والأفضل في تاريخ نادي الزمالك.