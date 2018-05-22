النعيم تتوقع تراجع سهم هيرمس إلى 22.90 جنيه

النعيم القابضة

أسماء السيد



نصحت بحوث "النعيم" المتعاملين، باستغلال ارتفاع سهم "المجموعة المالية – هيرمس" كفرصة للبيع، وانتظار إشارة شراء جديدة.



وأوضحت "النعيم" -في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسحة منها- أن السهم لم يتمكن من التماسك أعلى من مستوى حد إيقاف الخسائر 24.50 جنيه، وتراجع أدنى من ذلك المستوى، مرجحة أن تهيمن الضغوط البيعية مما قد يدفع به للتراجع صوب مستوى 22.90 ثم 21.90 جنيه.



وأنهى السهم تعاملاته بجلسة، اليوم الثلاثاء، على تراجع بـ2.4% عند 23.97 جنيه.