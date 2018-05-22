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بورصة وشركات
النعيم تتوقع تراجع سهم هيرمس إلى 22.90 جنيه
الثلاثاء 22 مايو 2018 04:58 م
النعيم القابضة
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نصحت بحوث "النعيم" المتعاملين، باستغلال ارتفاع سهم "المجموعة المالية – هيرمس" كفرصة للبيع، وانتظار إشارة شراء جديدة.
وأوضحت "النعيم" -في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسحة منها- أن السهم لم يتمكن من التماسك أعلى من مستوى حد إيقاف الخسائر 24.50 جنيه، وتراجع أدنى من ذلك المستوى، مرجحة أن تهيمن الضغوط البيعية مما قد يدفع به للتراجع صوب مستوى 22.90 ثم 21.90 جنيه.
وأنهى السهم تعاملاته بجلسة، اليوم الثلاثاء، على تراجع بـ2.4% عند 23.97 جنيه.
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
هيرميس
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