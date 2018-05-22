النعيم : مؤشر البورصة الرئيسي يتجه لاختبار 16450 نقطة

أسماء السيد

توقعت بحوث "النعيم" أن تستمر البورصة المصرية في تحركاتها السلبية خلال الفترة المقبلة، بحيث يتجه المؤشر الرئيسي نحو اختبار مستوى الدعم 16450 نقطة، فيما رجحت أن فشل السبعيني في الثبات أعلى 855 نقطة سيدفعه لمزيد من الهبوط عند 830 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي فيه نحو 0.73% عند 16657 نقطة، ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.08% عند 859 نقطة، كما تراجع متساوي اﻷوزان بـ0.45% عند 2901 نقطة، واﻷوسع نطاقًا بـ0.34% عند 2188 نقطة.