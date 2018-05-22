EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
النقل: عودة حركة القطارات بصورة منتظمة بالخط الأول للمترو
الثلاثاء 22 مايو 2018 04:37 م
الخط الأول لمترو الأنفاق
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مستشار وزير النقل: البورصة إحدى السبل التمويلية لمشروعاتنا
الخط الأول لمترو الأنفاق
محمود محسن
أكد محمد عز المستشار الإعلامى لوزارة النقل عودة حركة قطارات الخط الأول "حلوان –المرج" بكامل طاقتها للعمل بصورة منتظمة.
وأوضح عز أنه حدث تعطل في حركة القطارات لمدة 13 دقيقية نتيجة تعطل قطار في محطة منشية الصدر، لافتاً إلى أنه تم سحب القطار المعطل.
وأضاف المستشار الإعلامى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن سرعة القطارات تنخفض من 80 كم/س إلى 60 كم/س في المحطات السطحية بالخط الأول والثاني.
مترو الأنفاق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا