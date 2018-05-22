النقل: عودة حركة القطارات بصورة منتظمة بالخط الأول للمترو

الخط الأول لمترو الأنفاق

محمود محسن



أكد محمد عز المستشار الإعلامى لوزارة النقل عودة حركة قطارات الخط الأول "حلوان –المرج" بكامل طاقتها للعمل بصورة منتظمة.



وأوضح عز أنه حدث تعطل في حركة القطارات لمدة 13 دقيقية نتيجة تعطل قطار في محطة منشية الصدر، لافتاً إلى أنه تم سحب القطار المعطل.



وأضاف المستشار الإعلامى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن سرعة القطارات تنخفض من 80 كم/س إلى 60 كم/س في المحطات السطحية بالخط الأول والثاني.





