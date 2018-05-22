بلتون القابضة تخطر البورصة بأسباب تأخر اعتماد قوائمها المالية

بلتون المالية القابضة

رجب عزالدين



قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن تأخرها فى اعتماد القوائم المالية نتيجة لظروف السفر المتكرر لأعضاء مجلس الإدارة فى الخارج.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص مبررات عدم عقد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للشركة حتى الآن.



وأضافت الشركة أن أعضاء مجلس الإدارة اضطروا للسفر المتكرر للخارج خلال الفترة الماضية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ على مجموعة" اورا بنك " وجميع التفاصيل الخاصة بها.



وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بالتحضير لعقد اجتماع العمومية خلال الشهر القادم وفقًا للبيان.



ووافق مجلس إدارة بلتون المالية القابضة السبت الماضى، على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات البنكية في القارة الإفريقية.



وتمتلك أورا مجموعة من البنوك تعمل في 12 دولة في غرب ووسط أفريقيا، تحت الاسم التجارى ( اورا بنك (Orabank ولديها 143 فرعًا وتقدم خدماتها إلى 4000 عميل، وحققت المجموعة نمو في صافى أرباحها في العام 2017 بنسبة 45 % ليصل إلى 40.1 مليون دولار) .



وفوضت الشركة مجلس اﻹدارة أو نائب رئيس المجلس أو العضو المنتدب لتوقيع عرض شراء غير ملزم وإرساله للبائعين، وكذلك تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للسعر العاد لسهم مجموعة أورا.



وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.