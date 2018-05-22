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سيـــاســة
قرارات مهمة لتحصيل مستحقات الكهرباء والغاز لدى قطاع الأعمال العام
الثلاثاء 22 مايو 2018 04:32 م
رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية
أخر الأخبار
رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية
قطاع الأعمال العام يلتزم بسداد 25% من مديونية الكهرباء و10% للغاز
جدولة باقي المستحقات خلال فترة زمنية من 3 إلى 5 سنوات
المال خاص
تم الاتفاق على سداد مديونيات قطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات، وذلك في إطار حرص الدولة على إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في ضمان انهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الانتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير، لتعود مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي تم إنشائها من أجلها، وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج والدخل القومي، فضلاً عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
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