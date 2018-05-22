العبوات الطبية تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها للرقابة المالية

MSD الطبية

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة العبوات الطبية أودعتها، اليوم الثلاثاء، نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر وجارٍ فحصه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 15 مايو الجارى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 64 مليون جنيه إلى 128 مليون جنيه، بزيادة قدرها 64 مليون جنيه موزعة على 64 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم، بالإضافة إلى قرشين مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 64 مليون جنيه، موزعًا على 64 مليون سهم، بقيمة إجمالية جنيه للواحد.